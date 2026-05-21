のん、あんバタートーストを頬張る休日ショット「おいし」
俳優・アーティストののんが18日、オフィシャルブログを更新。“あんバタートースト”を食べる休日ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、のんは「たまには」と題してブログを更新。「あんバタートーストおいし」と食パンとバターの絵文字を添えてコメントし、こんがり焼かれたトーストにたっぷりのあんこをのせた“あんバタートースト”を楽しむ姿を公開。グレーのジャケットにキャップを合わせたラフでおしゃれなコーディネートで、フォークを片手におちゃめな表情を見せている。
また、ナイフとフォークが添えられたトーストのアップ写真も披露。厚切りトーストにあんことバターがのったシンプルながら食欲をそそる一皿となっている。
最後は「#休日」とハッシュタグを添えて、ブログを締めくくった。
休日感溢れる投稿にファンから「かわいい」「美味しそう」「食べたい」「オフ感たまらーーーん」「あんバター似合う」「休日ショットって嬉しい！！」「のんちゃんとおしゃれ カフェデートみたいな気分！！」などの声が寄せられている。
この日、のんは「たまには」と題してブログを更新。「あんバタートーストおいし」と食パンとバターの絵文字を添えてコメントし、こんがり焼かれたトーストにたっぷりのあんこをのせた“あんバタートースト”を楽しむ姿を公開。グレーのジャケットにキャップを合わせたラフでおしゃれなコーディネートで、フォークを片手におちゃめな表情を見せている。
最後は「#休日」とハッシュタグを添えて、ブログを締めくくった。
休日感溢れる投稿にファンから「かわいい」「美味しそう」「食べたい」「オフ感たまらーーーん」「あんバター似合う」「休日ショットって嬉しい！！」「のんちゃんとおしゃれ カフェデートみたいな気分！！」などの声が寄せられている。