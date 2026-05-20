配管工や施工管理者の育成を行う教育機関がこの度、山形市に設立されました。業界の高齢化や人手不足に対応し将来的な起業支援も視野に職人の育成に取り組む山形市の企業を取材しました。このアカデミーは、現場で作業を行う配管工や施工管理者を育成し、新たな人材を建設業界に呼び込もうと山形市の配管調査サービス会社「弘栄ドリームワークス」が立ち上げたものです。「曲がってます」「の中央だけでや