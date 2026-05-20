歌舞伎俳優の片岡愛之助が19日、オフィシャルブログを更新。歌舞伎俳優の中村隼人との“初めての２人ご飯”を報告し、笑顔あふれる２ショットを公開した。 この日、「隼人君と^_^」と題してブログを更新した愛之助。「昨日は隼人君と二人で、初めてゆっくりご飯食べました^^」と報告し、落ち着いた店内で並んでカメラに笑顔を向ける黒のジャケット姿の隼人とリラックスした表情の愛之助の仲睦まじい雰囲気が伝わる２ショットを公