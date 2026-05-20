ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¤È¤Î½é¥µ¥·ÈÓÊó¹ð¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤¬19Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¤È¤Î¡È½é¤á¤Æ¤Î£²¿Í¤´ÈÓ¡É¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÈ»¿Í·¯¤È^_^¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿°¦Ç·½õ¡£¡ÖºòÆü¤ÏÈ»¿Í·¯¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿^^¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹Æâ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÈ»¿Í¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î°¦Ç·½õ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
°¦Ç·½õ¤ÏÈ»¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Önice guy¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÃæ¡¹Æ±¤¸ºÂÁÈ¤Ç¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç£²¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢£²¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Ö¸æÌ¾»Ä¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÃë¤ÎÉô¤Î¡ØµÁ¸ºÇ´ü¡Ù¤ÇµÁ¸¤È¹Ô¹Ë¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÌã¤¨¤Æ¤Þ¤¹^_^¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡¢¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é À§Èó¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¹¥ÀÄÇ¯¡×¡ÖÈ»¿Í¤µ¤ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Î¤ª»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²ÎÉñ´ì³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹»ö¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÞÊ¿¼Â¤Ï¹Ô¹Ë¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÆ¶½¤òÀÀ¤¦¾ìÌÌ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¤´Ìµ»ö¤Ë ¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖµÁ¸¤ÈÀÞÊ¿¤ÎÍí¤ß³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÈ»¿Í·¯¤È^_^¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿°¦Ç·½õ¡£¡ÖºòÆü¤ÏÈ»¿Í·¯¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿^^¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Å¹Æâ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÈ»¿Í¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Î°¦Ç·½õ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢£²¿Í¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é¡Ö¸æÌ¾»Ä¸Þ·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÃë¤ÎÉô¤Î¡ØµÁ¸ºÇ´ü¡Ù¤ÇµÁ¸¤È¹Ô¹Ë¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¶Ð¤á¤µ¤»¤ÆÌã¤¨¤Æ¤Þ¤¹^_^¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡¢¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é À§Èó¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¹¥ÀÄÇ¯¡×¡ÖÈ»¿Í¤µ¤ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÉñÂæ¤Ç¤Î¤ª»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦Ç·½õ¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë²ÎÉñ´ì³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹»ö¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÞÊ¿¼Â¤Ï¹Ô¹Ë¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÆ¶½¤òÀÀ¤¦¾ìÌÌ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç¤´Ìµ»ö¤Ë ¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖµÁ¸¤ÈÀÞÊ¿¤ÎÍí¤ß³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£