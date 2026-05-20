Roborock（ロボロック）は、業界トップクラスの7.98cmの超薄型設計と25,000Paのパワフルな吸引力を両立したロボット掃除機「Roborock Qrevo Edge 2」と、多機能スティック型水拭き掃除機「Roborock F25 Gen 2」を2026年5月28日よりAmazonで販売します。 ↑新製品発表会の様子。 超薄型設計で狭い隙間にも進入できるロボット掃除機 「Qrevo Edge 2」は、自動昇降式のLDS（Laser Distance Sensor）テクノロジーを採用するこ