レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、以前からよく「平成レトロブームなら、スケルトンもまた流行しないかな......」といわれていましたが、徐々にクリアボディの商品が発売されるようになってきています。10年以上はスケルトンのアイテムを集め続け、おそらくコレクション数が世界一だと思