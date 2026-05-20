俳優・アーティストののんが17日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・南海キャンディーズの“しずちゃん”こと山崎静代との２ショットを公開し、 ファンから反響を呼んでいる。 ラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）のナビゲーターを務めるのん。この日、「５月の ERAは」と題してブログを更新すると、「今回はしずさんとトークセッションしました。 楽しかったー」とコメント。「まだまだ質問しまくれた