2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が17日、オフィシャルブログを更新。愛車の“ランクル70”で楽しんだキャンプの様子を公開し、自然の中で過ごす休日についてつづった。 「2026/05/17」と題して更新したブログで、新山は「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ！！これがわが家の楽しみになりました」と報告。「まだまだ始めたばかりの初心者なのであれがない、今度はあれを買いたそう！が毎回見つかって