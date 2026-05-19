人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が18日までにオフィシャルブログを更新。夫との仲睦まじい着物２ショットを公開し、反響を呼んでいる。 14日、「もうすぐ夫婦７年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新した桃は、「この前スタジオで七五三の写真を撮った時に…」と切り出し、子供たちの七五三撮影終了後、カメラマンから「他に撮りたいショットありますか？」と聞か