きょう19日（火）も、本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりそうです。北海道は弱い前線が通過するため、雲が広がりやすく、道北や道東では夕方にかけて一部雨が降りそうです。また、南からは梅雨前線が北上するため、九州は午後になると南から雨が降り出すでしょう。最高気温は九州から東北にかけて30℃前後のところが多く、福島では35℃まで上がる予想です。6月下旬から真夏並みと、季節先取りの暑さが続くでしょう。北