大谷は2018年から2023年までエンゼルスに在籍【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。5打数3安打2打点の活躍で、5連勝に貢献した。大谷の打席中、ドジャースファンと思われる男性の声が場内にこだまし、LA記者が思わず笑う場面が話題を呼んでいる。7-1と6点リードで迎えた6回だった。点差もついてや