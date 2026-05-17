2018年7月にJB64型／JB74型へとフルモデルチェンジしたジムニーシリーズが大ヒット。2025年に5ドア仕様のジムニーノマドもラインナップに加わったことで、これまで以上に幅広い層から支持されるモデルになりました。そんなジムニーのイベント『SUZUKI Jimny Day』をスズキがジムニーの生産工場がある静岡県湖西市で初開催。天候にも恵まれたこともあり、約1000台のジムニーが集まりました。そんなイベントの模様と参加者の愛車を紹