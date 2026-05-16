ヒグチアイが歌うTVアニメ『スノウボールアース』エンディングテーマ「今この胸に滾るのは」の、アニメミュージックビデオが公開された。ミュージックビデオでは主人公の鉄男と心優しきロボット・ユキオの出会いと別れ、そして再会が描かれている。ヒグチアイの力強く優しい歌声と作品に寄り添う歌詞が、『スノウボールアース』の世界観を表現し、二人の友情を軸としたエモーショナルな映像が楽曲と融合することでさらに感情を揺さ