今回で30回目となるアニメの祭典、「マチ★アソビ」が16日から徳島市ではじまり多くのアニメファンなどでにぎわっています。徳島市で開催されているアニメの祭典「マチ★アソビ」。30回目の節目となる今回は、過去最大規模で行われていて、朝からアニメのキャラクターに扮した人たちでにぎわいました。 徳島市からの参加者は「キャラになりきれるように頑張ってメイクしたのでキレイに撮ってもらえたらと思って来た」「準備