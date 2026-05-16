4月下旬。ゴールデンウィークを目前に控え、少しずつ夏の気配が漂い始めた沖縄・宮古島に、ひときわ目を引く人物の姿があった。マスクとサングラスで顔の半分以上を覆っているが、トレードマークである白髪交じりのモジャモジャ頭は隠しきれていない。法被のような羽織りを身にまとい、手にはギターが握られている。早朝の静かな街を悠然と歩いていたのは、俳優のムロツヨシだ。そのまま駐車場の方向へ向かった彼は、停めて