久保史緒里さんがセレモニアルピッチに登場■楽天 ー ソフトバンク（16日・楽天モバイル最強パーク）「乃木坂46」元メンバーで俳優の久保史緒里さんが16日、楽天モバイルパークで行われた楽天-ソフトバンク戦のセレモニアルピッチに登場。通算6回目の始球式で、華麗なフォームからノーバウンド投球を披露した。左手には可憐なピンク色のグラブ、背番号24の「サードユニフォーム2026」を着用しマウンドに上がった久保さん。左足を