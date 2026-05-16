県将棋界・アマチュア棋士の頂点を決める大会が16日に山形市で始まり、張り詰めた空気の中、盤上の熱戦が繰り広げられています。山形新聞・山形放送が主催する県将棋選手権大会はことしで78回目を迎えます。大会には、県内5地区の予選を勝ち抜いた棋士16人と前回大会の上位2人のあわせて18人が出場。13歳から82歳までの棋士が県の頂点を目指して熱戦を繰り広げています。今大会で勝ち残った上位3人には、5月31日に山形市で開かれる