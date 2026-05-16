猫背の解消で自然な肘の挙上に…子どもの投球を変える習慣化球速アップには、腕の振りだけに着目するよりも、体の柔軟性などの土台づくりが重要となる。本来の力を引き出すためには、股関節や肩関節の可動域を広げ、正しい姿勢を習慣化することが大切だ。少年野球指導の専門家が重視する身体の機能に着目し、要点をまとめたい。・投球動作で「肘が下がる」根本的な原因はどこにあるのか。・制球を安定させ球速を感じさせる柔軟性