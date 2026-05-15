ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開する株式会社ジョイフル は、5月14日(木）「創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会 」を開催。当日は、新ユニフォームを着用した大分出身の俳優・楽駆（らいく）さんやダンス集団「アバンギャルディ」によるパフォーマンスも行われました。■ジョイフル50周年の創業祭メニュー「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を試食発表会では、まず50周年の創業祭メニューである「十勝若