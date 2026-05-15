ダイニックが買われ、一気に年初来高値を更新。上昇率は２０％超となり、大陽線が出現した。同社は１５日午前１１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比４．７％増の４６３億円、営業利益は同１７．２％増の２７億円を見込む。また、前期の期末一括配当を従来の予想から１１円増額し４６円としたうえで、今期の年間配当予想も４６円とした。更に、取得総数４５万株（自己