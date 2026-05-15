今中慎二インタビュー後編（前編：今中慎二が気になるルーキーの投手は？巨人の竹丸和幸が勝てる理由も分析した＞＞）投手が多彩な変化球を操る時代でも、ピッチングの柱となるのはやはり「真っすぐ」。かつて中日のエースとして活躍した今中慎二氏に、現役時代の体験や現役投手の例も挙げてもらいながら、真っすぐの重要性を語ってもらった。３試合連続完封勝利を挙げるなど、好調な阪神の郄橋遥人photo by Sankei