新井宏昌氏が解説…ストライクゾーンの感覚のズレ復活アーチも、まだ安心はできない。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板。打者としては出場せず、投手に専念して7回無失点で3勝目を挙げた。「1番・指名打者」で出場した12日（同13日）の同戦は、12試合、53打席ぶりに本塁打をマーク。ただ、安定した内容が続く投球と比べると、打撃は本来の状態とは言い難い。（数字は1