©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、京都・亀岡市にある完全予約制のそばコースが人気のお店を取材しました。 ©ABCテレビ のどかな田園風景の中、あぜ道を進んだ先に現れるのが「無国籍蕎麦会席拓朗亭(たろうてい)」。単品のそばを出す店ではなく、メニューはすべてコース料理です。 ©ABCテ