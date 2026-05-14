ジャイアンツ戦に登板【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に先発。この日、打者としては出場せず、今季4度目の投手専念。好投を続けるなか、3回2死一塁の場面で、思わぬ“珍事”が起きた。3回2死、2番のルイス・アラエス内野手に10球を投じ四球を与えると、その直後だった。大谷はセットポジションに入るべきだったが、走者がい