13日時点で20勝21敗…勝率5割復帰間近ホワイトソックス・村上宗隆内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数無安打3三振1四球で快音は聞かれなかった。それでもチームは同地区相手に接戦をものにすると、勝利後に広がった“光景”に米ファンは感涙。「圧倒的なオーラ」と反響が寄せられている。初回に2点を先制されたホワイトソックス。過去3年は毎年100敗以上を喫しており、“