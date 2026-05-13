4月5日のマリナーズ戦では衝撃の1試合3度のHRキャッチエンゼルスのジョー・アデル外野手が見せた“神業”が、注目を集めている。12日（日本時間13日）に行われた敵地でのガーディアンズ戦で、本塁打性の打球をフェンス際でもぎ取る好守を披露した。過去の拙守から一転した鉄壁の守備に「HRキャッチを生業としている男」「こんなの俺たちのアデルさんじゃない」とファンも“ツッコミ”を入れる事態になっている。ガーディアンズ