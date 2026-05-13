5月13日の午前、吉野川市で理容店兼住宅が全焼する火事がありました。この火事で2人が病院に運ばれましたが、軽傷だということです。炎と煙が建物を包み込んでいます。火事があったのは、吉野川市鴨島町です。消防と警察によりますと、13日の午前9時半頃、通行人から「1階から炎と黒い煙が上がっている」と119番通報がありました。（記者）「火事は国道から少し入った、あちらの理容室で発生しました。現在も煙があがり、消火活動