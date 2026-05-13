Netflix×東宝：業界の常識を覆す巨大プロジェクトがついに本格始動、Netflixシリーズ『ガス人間』。ティーザー予告にティーザーアート、新キャストを公開。配信日も決定した。エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflixシリーズ『ガス人間』を2026年7月2日（木）より、世界独占配信する。新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『