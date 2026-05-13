【ガス人間】伝説的特撮映画を “完全オリジナルストーリー” でリブート！ 映像公開
Netflix×東宝：業界の常識を覆す巨大プロジェクトがついに本格始動、Netflixシリーズ『ガス人間』。ティーザー予告にティーザーアート、新キャストを公開。配信日も決定した。
エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflixシリーズ『ガス人間』を2026年7月2日（木）より、世界独占配信する。
新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』『寄生獣 -ザ・グレイ-』など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、配信シリーズ『ガンニバル』、映画『岬の兄妹』、『さがす』で人間の闇と狂気を炙り出し、国内外に衝撃を与え続ける鬼才・片山慎三（監督）。日韓トップクリエイターの強力タッグが実現した。ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結した。ガス人間を追う刑事に小栗旬、記者に蒼井優、動画配信者として広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長を竹野内豊が演じ、前代未聞の化学反応を起こす。
このたび、最新映像とビジュアルが公開、《ガス人間》のキャストが発表された。
生放送中のテレビ番組で起きた、人間が突如として膨張し爆死するという未曾有の殺人事件 。犯人は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜ける《ガス人間》 だった。彼による連続予告殺人は、警察の包囲網を嘲笑うかのように、実体を持たぬ恐怖とともに社会を静かに侵食していく……。
《ガス人間》を演じるのは、演技初挑戦、本作で俳優デビューとなる新星・UTA。「色のついていない真っ新な役者」として白羽の矢が立ったUTAは、得体の知れない不気味さと、圧倒的な存在感で見るものを恐怖と高揚感の渦へと誘う。
ガス人間に迫るキャラクターたちも注目だ。日本映画界のフロントランナーであり続ける小栗旬と蒼井優が、刑事・岡本賢治と記者・甲野京子として、実写作品では23年ぶりとなる共演で画面に重厚感を漂わせ、動画配信者の兄妹を演じる広瀬すずと林遣都が、かつてないトリッキーなキャラクターづくりで物語に強烈な推進力をもたらす。さらに、一見して本人と判らぬほどの変貌ぶりで元ヤクザを演じ切る竹野内豊ら、一瞬たりとも目を離せないキャラクターたちが、物語を予測不能な領域へと連れてゆく。
本作は1960年に公開された東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』（監督：本多猪四郎、
脚本：木村武）を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。企画・製作を主導する東宝、共同企画・制作のWOWPOINT、そしてNetflix。日韓、そして世界のエンターテインメントを牽引するトップランナーが結集した、かつてない規模の布陣が実現。特撮映画の金字塔が、半世紀以上の時を経て、世界を圧倒する規格外の衝撃作へと生まれ変わる。
この壮大なプロジェクトにおいて制作陣がこだわり抜いたのは「ファンタジーではなく地に足の着いたリアル」 。『ゴジラ-1.0』において、日本映画史上初となる米アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「白組」による世界最高峰のVFX技術と、大規模なカーアクションに象徴される破格のスケール感が融合。これまでの日本ドラマの枠を遥かに超える「新次元」の映像体験が、いよいよ世界に向けて放たれる。
Netflixシリーズ「ガス人間」
Netflixにて2026年7月2日（木）世界独占配信
エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflixシリーズ『ガス人間』を2026年7月2日（木）より、世界独占配信する。
新たな衝撃作を作り出すのは、映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』『寄生獣 -ザ・グレイ-』など次々と世界的話題作品を生み出し続けるヨン・サンホ（エグゼクティブプロデューサー・脚本）と、配信シリーズ『ガンニバル』、映画『岬の兄妹』、『さがす』で人間の闇と狂気を炙り出し、国内外に衝撃を与え続ける鬼才・片山慎三（監督）。日韓トップクリエイターの強力タッグが実現した。ガス人間に迫るキャラクターたちには、日本を代表する実力派俳優陣が集結した。ガス人間を追う刑事に小栗旬、記者に蒼井優、動画配信者として広瀬すずと林遣都、元ヤクザの上場企業社長を竹野内豊が演じ、前代未聞の化学反応を起こす。
生放送中のテレビ番組で起きた、人間が突如として膨張し爆死するという未曾有の殺人事件 。犯人は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜ける《ガス人間》 だった。彼による連続予告殺人は、警察の包囲網を嘲笑うかのように、実体を持たぬ恐怖とともに社会を静かに侵食していく……。
《ガス人間》を演じるのは、演技初挑戦、本作で俳優デビューとなる新星・UTA。「色のついていない真っ新な役者」として白羽の矢が立ったUTAは、得体の知れない不気味さと、圧倒的な存在感で見るものを恐怖と高揚感の渦へと誘う。
ガス人間に迫るキャラクターたちも注目だ。日本映画界のフロントランナーであり続ける小栗旬と蒼井優が、刑事・岡本賢治と記者・甲野京子として、実写作品では23年ぶりとなる共演で画面に重厚感を漂わせ、動画配信者の兄妹を演じる広瀬すずと林遣都が、かつてないトリッキーなキャラクターづくりで物語に強烈な推進力をもたらす。さらに、一見して本人と判らぬほどの変貌ぶりで元ヤクザを演じ切る竹野内豊ら、一瞬たりとも目を離せないキャラクターたちが、物語を予測不能な領域へと連れてゆく。
本作は1960年に公開された東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』（監督：本多猪四郎、
脚本：木村武）を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。企画・製作を主導する東宝、共同企画・制作のWOWPOINT、そしてNetflix。日韓、そして世界のエンターテインメントを牽引するトップランナーが結集した、かつてない規模の布陣が実現。特撮映画の金字塔が、半世紀以上の時を経て、世界を圧倒する規格外の衝撃作へと生まれ変わる。
この壮大なプロジェクトにおいて制作陣がこだわり抜いたのは「ファンタジーではなく地に足の着いたリアル」 。『ゴジラ-1.0』において、日本映画史上初となる米アカデミー賞視覚効果賞を受賞した「白組」による世界最高峰のVFX技術と、大規模なカーアクションに象徴される破格のスケール感が融合。これまでの日本ドラマの枠を遥かに超える「新次元」の映像体験が、いよいよ世界に向けて放たれる。
Netflixシリーズ「ガス人間」
Netflixにて2026年7月2日（木）世界独占配信
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