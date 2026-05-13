思わぬピンチが教えてくれた「編集」の本質 ――山岡さんは新卒で総合出版社に入社。7誌で編集長を務めたのち、2017年にハルメクへ転職して、編集長に就任されたとのこと。「雑誌編集者として生きていく」と決意するきっかけとなったエピソードはございますか。 新人時代はインテリア雑誌やホビー誌など複数の雑誌を兼務していました。 前職時代の山岡朝子さん 入社して半年くらいたったとき、イン