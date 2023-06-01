長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた「熱闘甲子園」がお届けする音楽イベント、「熱闘甲子園presents 熱闘JAM」。 昨年、約6,500人を動員し大きな感動を呼んだ本イベントが、2026年は初の2days開催へと進化。そしてこの度、待望のDAY 2(9月23日)出演アーティストとして、今年度の「熱闘甲子園」テーマソングを手がけるVaundy、そして2006年の夏を彩ったスキマスイッチの出演が