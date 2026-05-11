大分県内各地で夏日となる中、大分市の幼稚園で早くもプール開きが行われ、子どもたちが玉入れやフラフープくぐりを楽しみました。 【写真を見る】5月中旬にプール開き大分市の幼稚園で早くも水泳始まる 大分市でも最高気温が26度を超える中、ごとう幼稚園では子どもたちに早く水に慣れてもらおうと11日プール開きが行われました。園では外のプールを使うようになる梅雨明けまでは、屋内の温水