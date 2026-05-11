物価高に伴い、「月の食費が5万円以上も増えた」「外食になかなか行けないけれど、ラクにつくれておいしいものが食べたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。高価なイメージのある冷凍食品も、使い方によっては物価高の救世主になると語るのは、ESSEベストフレンズ101のかつらさん。冷凍生活アドバイザーの資格をもつかつらさんが、物価高だからこそぜひ活用してほしい冷凍食品を3つご紹介します。「セブンイレブンの冷