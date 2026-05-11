8回に遊撃から三塁へ…滝澤がピンチを防ぐ好守を見せた■西武 6ー1 楽天（10日・ベルーナドーム）西武・滝澤夏央内野手の好守は今季も健在だ。10日の楽天戦（ベルーナドーム）ではピンチの芽をつむ好守を見せ、チームの勝利に貢献した。SNS上では「NPBで守備総合1位は夏央」「夏央の守備範囲に飛んだらもうあきらめてね」と絶賛された。華麗な守備は6-1で迎えた9回だ。先頭・浅村のボテボテの打球は三塁前へ。猛チャージをかけ