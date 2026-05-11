スペンサー・ジョーンズは9日にメジャーデビュー、見た目にも注目が集まったドジャース・大谷翔平投手の“そっくりさん”が待望のメジャーデビューを果たした。ヤンキースの有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手が8日（日本時間9日）のブルワーズ戦で初出場。ここまで2試合で計5打数無安打、4三振と結果を出せていないが、大谷に似ていると米メディアでも話題になっている。2022年ドラフト1巡目（全体25位）でヤンキース入り