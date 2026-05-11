3回2死三塁から柳田の初球で本塁へスタートを切った■ソフトバンク 8ー3 ロッテ（10日・PayPayドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が驚愕の走塁を見せた。10日に本拠地のみずほPayPayドームで行われたロッテ戦で、単独でのホームスチールを見事に成功させた。相手の隙を突いた規格外のプレーに対し、SNS上では驚きと称賛の声が殺到している。1点を追う3回2死三塁の場面だった。ロッテの寺地隆成捕手がベースを離れている隙を