住まいのカビを最小限に抑える工夫を紹介します。教えてくれたのは、クリンネスト1級のあゆみさん。日常的な簡単な習慣や、100円ショップのアイテムを取り入れるだけで、湿気が軽減し、掃除の負担も軽くなるといいます。浴室、クローゼット、下駄箱のカビ対策を伺いました。浴室のカビを防ぐ、入浴後のひと工夫カビ対策の鉄則は、原因となる「水分」を物理的に取り除くことです。【写真】入浴後のひと手間でカビを抑えるついカビ取