【Amazonセール：Lefant ロボット掃除機】 セール期間：5月9日～5月22日23時59分 Amazonにて、Lefant（レファント）のロボット掃除機がお買い得になっている。セール期間は5月22日23時59分。 今回セール対象となっているのは、ロボット掃除機「M310」「M210 Pro」「M2」の3機種。セール期間中はお得に購入することができる。 なお購入する際にはセ