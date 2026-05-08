《4/25から激痛が始まり、最初は食中毒と診断されそのまま数日我慢していたら耐えられなくなり救急搬送された時には盲腸が破裂していました。》5月7日、「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」などのヒット曲で知られるシンガーソングライターのアンジェラ・アキがInstagramを更新。衝撃的な報告とともに、5月15日から始まる予定だった自身のツアー3公演の延期・中止を発表し、ファンの間に動揺が広がっている。「アンジェラさんは、背中