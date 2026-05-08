健康診断で貧血といわれたわけではないのに、なぜか貧血のような症状で悩んでいる人は少なくないでしょう。その場合、「隠れ貧血」になっているかもしれません。隠れ貧血とはどのような状態なのか、どのような食材を食べれば鉄分不足を補えるかなどについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが鉄分が豊富な“意外な食べ物”です！「フェリチン」が少ないと貧血にQ.健康診断で「貧