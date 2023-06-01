【Amazon：GRV スマートウォッチ】 期間：5月7日0時～5月18日23時59分 ピンクゴールド Amazonにて、GRVのスマートウォッチがセール価格で販売されている。期間は5月18日23時59分まで。 今回セールとなっているのは、「GRVスマートウォッチFC1」シリーズ。ピンクゴールド、グリーンゴールド、ベージュゴール