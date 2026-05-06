春の大型連休は、きょうが最終日です。この連休をふるさと富山で過ごした人のUターンラッシュはきょうも続き、富山駅では、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。けさの富山駅構内は、スーツケースや大きな荷物を手にした人で混雑し、新幹線の改札口近くでは、見送りに来た人との別れを惜しむ人の姿が見られました。大学1年生2人組「友達と遊びに行ったり、買い物に行ったり（しました）」「大学１年生な