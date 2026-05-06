重要な一戦で、凱歌をあげた。名古屋グランパスは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、ガンバ大阪とホームで対戦した。２位の名古屋と３位のＧ大阪の直接対決。開始８分に稲垣祥のミドルシュートで先制すると、32分に木村勇大のヘッド弾で加点。終了間際に１点を返されたが、２−１で競り勝った。試合後のフラッシュインタビューで、先制弾の稲垣は「今日の試合の大切さとか重みは、全員が分かっ