高齢でも若々しい人は、どこが違うのか。医師の和田秀樹さんは「前頭葉の老化は、早ければ40代から始まる。『脳は使わないと衰える』ということを肝に銘じてほしい」という――。※本稿は、和田秀樹『老人は「キレる」くらいでちょうどいい』（集英社インターナショナル）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／key05■脳の萎縮は生き物としての宿命私は老年精神医学の専