「あるのが当たり前」を立ち止まって考えてみて、今のライフスタイルにフィットしているかどうかで考えてみると、案外「手放したらラクになった！」の発見があるかもしれません。ライフオーガナイザーのESSEベストフレンズ101メンバー・きくともさんは、ここ10年でものを増やすことよりも「やめてみる」ことを選んで、暮らしをシンプルに整えてきたそうです。そのなかでも、やめてよかったと実感していること3つをご紹介します。「