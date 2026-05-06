ザ・ローリング・ストーンズが3年ぶりのニュー・アルバム『Foreign Tongues』を7月10日にリリースすることを発表。リード・シングル「In the Stars」が併せて公開された。その情報解禁からわずか約4時間後。ブルックリン・ウィリアムズバーグにあるWeylinのステージに米司会者のコナン・オブライエンが登壇。会場を埋め尽くした観衆の中には、レオナルド・ディカプリオ、クリスティ・ブリンクリー（モデル）、アンドリュー・ワット