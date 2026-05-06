新型「ノア」発売！ 何が変わった？ミドルサイズの3列ミニバンであるトヨタ「ノア」が一部改良を受け、2026年5月6日に新たなモデルが発売されました。全長4695mm×全幅1730mmという取り回しの良いボディサイズを持つ4代目となる現行ノアは、2022年に登場。2850mmのホイールベースを活かした広々とした室内は、7〜8人での移動を快適に支えます。【画像】超カッコいい！ これが「新型ノア」です！（30枚以上）登場から5年目を