季節の変わり目、「なんだか疲れがとれない…」という人も多いのでは？日々のちょっとしたスキマ時間でできて、日常のパフォーマンスが上がる3つの休養法について、休養の専門家で医学博士の片野秀樹先生に詳しく伺いました。「スキマ時間」こそ休養に最適な時間家事や仕事に追われて自分時間がない人も、時間があるはずなのにやる気が起きない人も、疲れがたまって本来のパフォーマンスを発揮できない状態かもしれません。【写