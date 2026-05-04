大分県宇佐市で3日「全国大学選抜相撲大会」が開催され、学生力士たちが熱戦を繰り広げました。 【写真を見る】双葉山の生誕地・宇佐で大学選抜相撲大会大分 この大会は、相撲の普及を目的に双葉山・生誕地の宇佐市で毎年開催されていて今年で65回目を迎えます。この土俵から大相撲の世界へと羽ばたいた力士も数多く誕生しています。 競技は個人戦と団体戦で争われ、このうち、団体戦には全国から12の大学が出場。白熱した一