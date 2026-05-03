ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫のポジションを途中で変えた理由を説明した。2日、クラブ公式サイトが伝えている。ブライトンは2日に行われたプレミアリーグ第35節でニューカッスルと対戦し、1−3で敗れた。この試合にフル出場した三笘はいつも通り、左サイドで先発出場したものの、後半開始から終盤まではヤンクバ・ミンテとポジションを入れ替えて右で起用されていた。試合後、この